Czternastolatka dziękuje Metallice za ocalenie życia. Uratował ją przypadek

Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że Metallica to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy zespół w historii muzyki metalowej. Jego działalność trwa już 44 lata i nic nie wskazuje na to, by miało to zostać przerwane. Oprócz niewątpliwego wpływu na scenę muzyczną i kulturę zespół cieszy się ogromną liczbą fanów na całym świecie. Jedni z nich cudem uniknęli śmierci, a wszystko dzięki...koncertowi Metalliki.