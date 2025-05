Artyści apelują o schowanie telefonów na koncertach. Czy to w ogóle możliwe?

Czy całkowita wstrzemięźliwość od nagrywania jest możliwa? Bez odgórnego zakazu na pewno nie. Czy ma ona sens? To zależy. Na gigantycznym koncercie pełnym efektów specjalnych robią to wszyscy, więc pewnie nikomu nie będzie to zbytnio przeszkadzało. Na bardziej kameralnych wydarzeniach, jak na przykład wspomniana Wardruna, warto robić to z wyczuciem. Jesteśmy już tak przyklejeni do telefonów, że trudno by było oczekiwać, że całkowicie się od nich odetniemy. Warto jednak czasem zadać sobie pytanie, czy serio potrzebujemy dziesięciu takich samych nagrań, czy może warto pobujać się w rytm muzyki i oderwać się od cyfrowego świata. W końcu taka atrakcja zdarza się w tych czasach nieczęsto.