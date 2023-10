"Belfer" i "Zielona granica" to dopiero początek, a jego twarz zna pół Polski. Kim jest Michał Zieliński?

"Belfer" to produkcja, który potrafi wypromować nowe twarze młodych aktorów i aktorek. Do tych, którym serial otworzył drzwi do kariery w świecie filmów i seriali należą m.in. Michalina Łabacz, Sandra Drzymalska, Mateusz Więcławek czy Eliza Rycembel. Do grupy tej z pewnością można zaliczyć również Michała Zielińskiego, który w branży znany jest również jako Michael. Obecnie można go oglądać w jednej z głównych ról w 3. sezonie serialu "Belfer" oraz w głośnym filmie Agnieszki Holland "Zielona granica". Artystyczna dusza Michała przejawia się nie tylko na planach filmowych, ale również na modowych wybiegach. Kim jest Michał Zieliński?