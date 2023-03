Piróg miażdży Egurrolę w najnowszym wpisie. Poszło o eurowizyjną aferę. "Człowiek wewnętrznego interesu"

Eurowizyjne zamieszanie pojawiło się również w odniesieniu do jury preselekcji. Nie wszyscy wierzą w obiektywność Agustina Egurroli. Warto zaznaczyć, że tancerze choreografa wspierali Blankę na scenie podczas jej występu na niedzielnych preselekcjach. Jedną z osób, która ma wątpliwości co do słuszności werdyktu i obiektywizmu jury, a zwłaszcza Agustina Egurroli jest Michał Piróg. Gwiazdor przed laty współpracował z Egurrolą na planie "You Can Dance", gdzie zasiadali razem w jury.