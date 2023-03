Dlaczego Polacy i Eurowizja nie mogą żyć w pokoju? Przyglądamy się największym skandalom w historii konkursu

W 2014 roku Polskę na Eurowizji reprezentowali Cleo i Donatan z piosenkę "My Słowianie". Twórcy hitu przenieśli choreografię z klipu na eurowizyjną scenę. W związku z tym modelki Ola Ciupa i Paula Tumala robiły pranie oraz ubijały masło. Choć piosenka doczekała się statusu hitu, a na Eurowizji zajęła 14 miejsce, to ubijanie na scenie masła w dość seksistowski sposób, wciąż jest przypominane. Zresztą warto również podkreślić, że fragment ubijania masła przez polską modelkę na scenie został przypomniany podczas półfinałów Eurowizji 2022. W trakcie głosowania widzów przypomniano najdziwniejsze i najśmieszniejsze występy w historii Eurowizji. Segment został nazwany "Eurovision Confidential" i znalazł się tam m.in. fragment teledysku Donatana i Cleo. Polscy widzowie zwrócili uwagę na to, że ubijanie masła będzie ciągnąć się za Polską jeszcze wiele lat. Największą beką jest to, że pamiętają po latach nasze ubijanie masła, Ubijanie masła będzie za nami ciągnąć się wieki. Co roku przypominają ubijanie masła - pisali w sieci internauci.