HBO Max snuło całkiem ciekawe plany dotyczące serialu. Ostatecznie jednak tytuł „Martwi detektywi” utkwił w, a jakżeby inaczej, martwym punkcie. Podejrzewa się, że serwis podjął taką decyzję, ponieważ pieczę nad DC przejęli James Gunn i Peter Safran. Projekt miał nie pasować do założonej pierwotnie wizji dotyczącej DCU. Netflix nie tracił więc czasu i przygarnął serial do siebie. Teraz posiadamy aktualne informacje dotyczące daty premiery. Produkcja „Martwi detektywi” trafi na platformę 25 kwietnia 2024 roku. Będzie to jak na razie pierwszy sezon, złożony z ośmiu odcinków. Scenarzystą serialu został Steve Yockey, który jest odpowiedzialny m.in. za „Stewardesę” oraz „Nie z tego świata”. Z kolei do roli producenta przydzielono Grega Berlantiego, który współpracował już z Netfliksem przy okazji serii „Ty”.