Na ten horror Netfliksa czekam z niecierpliwością

"Mamy tu ducha" to opowieść o pewnej rodzinie, która przeprowadza się do nowego domu. Jest on, a jakże, nawiedzony. Duch nie atakuje jednak jego mieszkańców. Nie. Nieruchomość staje się internetową sensacją. No i zaczyna się nią interesować podejrzana agencja rządowa. Widzicie co się tu dzieje?