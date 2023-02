Jak anulować subskrypcję w serwisie Netflix? Prosta instrukcja

Anulowanie subskrypcji i usunięcie konta na Netflixie to dwie osobne kwestie. Anulowanie subskrypcji Netflix nie usuwa twojego konta ani danych z nim związanych, a jedynie wyłącza możliwość korzystania z serwisu. Netflix przechowuje dane nieaktywnego konta do 10 miesięcy, liczone od ostatniego dnia aktywności na koncie. Po ponownej aktywacji członkostwa twoje konto powraca do stanu z dnia zakończenia członkostwa - w tym zachowanie historii oglądania, listy ulubionych itd.



Usunięcie konta Netflix wraz z wszystkimi danymi możliwe jest po napisaniu wiadomości email do obsługi serwisu. Wiadomość należy napisać z adresu email przypisanego do konta Netflix i wyrazić wolę usunięcia konta jak i danych przed upływem 10 miesięcy nieaktywności. Więcej o usuwaniu konta Netflix możesz dowiedzieć się z tego artykułu.