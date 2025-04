Po chwili medialnego szumu Netflix oficjalnie potwierdził, że zrealizuje sześcioodcinkową produkcję bazującą na "Dumie i uprzedzeniu". Scenarzystką projektu została Dolly Alderton ("Wszystko, co wiem o miłoścui"), zaś reżyserem został Euros Lyn ("Heartstopper", "Sherlock", "Czarne lustro"). Przy okazji platforma ogłosiła też trójkę aktorów, którzy wcielą się w główne postacie. Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo zacnie. Elizabeth Bennet, wcześniej portretowaną przez Keirę Knightley, zagra Emma Corrin, znana z takich produkcji jak "The Crown", "Nosferatu", "Kochanek Lady Chatterley" czy "Deadpool & Wolverine". W rolę jej matki, Pani Bennet wcieli się - moim skromnym zdaniem jedna z najwybitniejszych brytyjskich aktorek naszych czasów - Olivia Colman ("The Crown", "Faworyta", "Wonka", "Ojciec"). Kto zaś wejdzie w buty Matthew Macfaydena i będzie nowym Darcym? To zadanie przypadło Jackowi Lowdenowi, najbardziej znanym z "Kulawych koni" czy "Dunkierki".