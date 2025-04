Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym powrót świetnego serialu

Adaptowanie gier wideo chyba weszło już w krew, ale jeśli twórcy już to mają robić, niech dzieje się to z szacunkiem i jakością. To się tyczy "Devil May Cry", animowanej produkcji, która, jak pisze nasz recenzent, jest znakomita i krwawa. Dynamika gry została zręcznie przełożona, warstwa wizualna prezentuje się znakomicie, znalazło się miejsce na dojrzałą narrację - innymi słowy nic, tylko siadać i oglądać!