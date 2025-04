Nowa adaptacja gry od Netfliksa dostanie 2. sezon. Platforma rzadko podejmuje decyzję tak szybko

To dobra wiadomość dla fanów. Zazwyczaj przecież nawet jak jakiś serial Netfliksa zrobi niebotyczne wyniki ("Wednesday") to i tak tygodniami i miesiącami trwamy w niepewności, zastanawiając się, czy dostanie kontynuację. W tym wypadku nie musimy już obgryzać paznokci z niepewności. Możemy odetchnąć z ulgą, bo Dante powróci na platformę, aby rozprawić się z kolejnymi demonami.



Zasady gry "Devil May Cry" są proste. W serialu, tak jak w oryginale od firmy Capcom, śledzimy losy Dantego - nieśmiertelnego syna potężnego demona, który urządzać rozpierduchę lubi mniej więcej tak samo, jak pizzę. Chcąc pomścić śmierć matki, nasz charyzmatyczny bohater staje do walki i przedziera się przez hordy piekielnych kreatur, aby przy okazji uratować ludzkość.