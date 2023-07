"Teściowie" wzięli Netfliksa szturmem - i dobrze! Obejrzane? Oto inne świetne polskie komedie w serwisie

Kolejny przypadek, gdy plakat i zwiastuny odstraszają - tymczasem ta adaptacja książki Przemysława Jurka, za którą odpowiadają producenci "Ostatniej rodziny", okazała się naprawdę przyjemną opowieścią o przyjaźni, wolności i... nieco spóźnionym dorastaniu. Wciąga, ogrzewa sercem, imponuje aktorskimi kreacjami. Momentami irytuje, ale tak to już jest z naszymi komediami. O co tu chodzi? Piątka przyjaciół postanawia reaktywować swój dawny zespół. Pani burmistrz obiecuje im w tym pomóc dając dotację. By ją otrzymać, chłopaki muszą sprzeniewierzyć się swoim ideałom i wystąpić na kilku festynach, grając utwory dalekie od ich repertuaru.