Możesz zostać dziewczyną patoinflucencera. Daniel Magical ogłosił konkurs, w którym do wygrania jest on sam

Daniel Magical, jeden z pierwszych polskich patostreamerów, wybił się na fali transmisji live - internauci śledzili awantury i libacje, wspierali swojego ulubieńca w konfliktach, utrzymywali go z donate'ów. Doszło zresztą do tego, że za sprawą nagrywanych słów i czynów Magical trafił do więzienia. To, niestety, bardzo rozpoznawalna postać, która cieszy się sporą popularnością - oczywiście przede wszystkim wśród młodszych odbiorców, którym to wszystko wydaje się zabawne. Ci starsi, "wielkomiejscy", śledzą patoinfluencerów dla nieco innego rodzaju uciechy - poprawiającego samopoczucie, pompującego ego, pozwalającego poczuć się lepszym.



Kilka miesięcy temu zarabiający ogromne pieniądze na upadlaniu się do nieprzytomności na oczach tysięcy widzów Magical poinformował, że znalazł dziewczynę - znacznie młodszą od siebie Nikolę. Siłą rzeczy na jej instagramowym profilu zaczęło przybywać followersów, a twarz zyskała na rozpoznawalności w social mediach. W ubiegłym tygodniu między parą doszło do kłótni, rzecz jasna na oczach widzów. Partnerka Daniela chciała pojechać do Warszawy, by zrobić sobie tam tatuaż. Patoinfluencerowi bardzo nie spodobał się ten pomysł - podkreślił, że ma przecież rozprawę przeciw drugiemu prekursorowi polskiej patostreamerki - Rafoniksowi. Dodał, że ma wielu wrogów i obawia się, że Nikoli może się coś przytrafić, jeśli wyjedzie tam sama. Mimo tego, dziewczyna wyjechała.



Później unikała odbierania telefonów od Daniela i spędzała czas z inną influencerką, znaną jako Queen of the Black. Wściekły Magical przekazał jej numer telefonu swoim widzom, przez co ta właściwie nie mogła z niego skorzystać. Wkrótce między parą doszło do wielkiej kłótni, w efekcie której streamer polokował wszędzie Nikola i poinformował na TikToku, że rozstali się na dobre.