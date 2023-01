DIOZ zabrał psa Danielowi Magicalowi. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie patostreamera

Policja prowadzi już dochodzenie w tej sprawie pod nadzorem prokuratury, a za coś takiego, za taką "miłość" do zwierząt grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jest to znęcanie się nad zwierzęciem, zaniedbanie. Mamy nadzieję, że w tej sprawie zapadnie słuszny i adekwatny wyrok, który pokaże, że jeżeli ktoś jest patologią, to nie powinien mieć żadnej żywej istoty pod opieką

mówi Konrad z DIOZ.