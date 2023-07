Nitrozyniak odsprzedaje bilety na Taylor Swift. Szkoda, że z takim biletem nie da się wejść na koncert

Przy tak obleganym wydarzeniu, jakim będzie koncert Taylor Swift w Warszawie, procedury będą jeszcze bardziej przestrzegane i trzeba się z tym liczyć. Dlatego, jeśli znajdzie się paru takich cwaniaczków, jak Nitrozyniak, którzy będą chcieli sprzedać bilety za kwotę dwa razy większą, to nie należy robić interesów z ludźmi tak łasymi na kasę, że sprzedadzą bilet komuś tylko po to, by ta druga osoba z zawiści zajęła fance lub fanowi miejsce na wymarzonym koncercie. Ale do brzegu: Nitro postanowił zrobić niezły interes i zakupił 8 biletów na PGE Narodowy, gdzie w przyszłym roku wystąpić ma Taylor Swift. Będzie to wydarzenie historyczne, ponieważ wokalistka po raz pierwszy pojawi się w Polsce, a na stadionie finalnie da nie 1, a aż 3 występy. Dlaczego mimo wszystko warto wziąć kilka głębszych oddechów i olać ofertę Sergiusza?