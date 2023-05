Brutalny ochroniarz na koncercie Taylor Swift. Piosenkarka przerwała występ

Z relacji jednej z fanek wynika, że Taylor krzyknęła na ochroniarza, gdyż ten brutalnie odpychał ludzi od barierek, zamiast kazać im się cofnąć. Niczym nie rzucaliśmy, nie krzyczeliśmy niczego szalonego, ona [Taylor] po prostu podeszła do nas, by z nami tańczyć i śpiewać, a to spowodowało, że ochrona była wyjątkowo agresywna - napisała. Za każdym razem, kiedy Taylor znajdowała się blisko nas, ochrona bez powodu krzyczała, żebyśmy się odsunęli.