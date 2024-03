Orły 2024 rozdane. Kto zdobył statuetkę? Padł rekord

Wydaje nam się, że mamy teraz władzę, która nas słucha, ale nie spoczywajmy na laurach. To, co liczy się dla nas, to to, że nasze kręgosłupy są miększe, strach jest większy, a pewnego rodzaju klientelizm stał się normą. Dobre filmy można robić tylko wtedy, gdy jest się wolnym i gdy się nie odczuwa strachu. Ogromną częścią świata rządzą dziś potwory. Naprzeciw nim stają poczciwi, dość przestraszeni politycy. My nie możemy być tacy sami. Jeżeli los wyposażył nas w talent, musimy się mierzyć z tym światem, nie wolno nam zmarnować tego talentu. Nie ma demokracji bez człowieczeństwa

- powiedziała nagrodzona owacjami na stojąco Agnieszka Holland.