Wróćmy jednak do zwierząt. Reżyser "Duchów Inisherin" Martin McDonagh już wcześniej w swoich filmach pokazał, że lubi zwierzątka i chce je pokazywać w swoich filmach. W "Siedmiu psychopatów" zagrały króliki. Przeżyły. Uwielbiałem, kiedy na planie były blisko mnie. Pamiętam, że Colin Farrell zacytował wtedy stare porzekadło, że nie powinno się pracować z dziećmi i zwierzętami. Ale on kocha je tak samo jak ja - opowiadał w jednym z wywiadów McDonagh. W imię miłości do zwierząt brytyjsko-irlandzki reżyser postanowił więc uczynić pełnoprawnymi bohaterami oślicę, kucyka oraz psa, które są nie mniej ważne w tym filmie, co ludzie. Bo gdy ludzie zawodzą i rozczarowują, to jest ukochany zwierzak, który zarówno bierze, jak i daje miłość. Jak wspominał McDonagh, na planie "Duchów" wszyscy chcieli przebywać w towarzystwie zwierzątek, zwłaszcza przeuroczej oślicy Jenny. Pomyślicie sobie, jakie to słodkie. Pewnie miała świetną opiekę na planie. Pewnie i tak było, wszak na planach filmowych zwierzakami opiekują się specjalni trenerzy, którzy nie tylko współpracują z nimi, ale też dbają o to, aby przede wszystkim były bezpieczne.