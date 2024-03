Bardzo głośne było też wystąpienie Setha MacFarlane'a w 2013 r. Sam zainteresowany zaznaczał, że nie ma szans na to, by prowadził ceremonię rozdania najważniejszych nagród filmowych w kolejnych latach. Nigdy więcej. Bawiłem się świetnie, ale na tym koniec - pisał na Twitterze. Gwiazdor zebrał sporą ilość krytycznych ocen jako gospodarz Oscarów. Zarzucano mu rasizm, antysemityzm i seksizm, z kolei jego żarty oceniono jako nieśmieszne. Liczono na to, że do oscarowej ceremonii aktor i reżyser wniesie powiew świeżości oraz cięty dowcip. Nie wyszło. Recenzowano jego wystąpienie jako "serię prymitywnych seksistowskich wybryków żałosnego, ale zadowolonego z siebie Setha Macfarlane'a". Sam zainteresowany został skrytykowany przez m.in. organizacje amerykańskich Żydów, które podkreśliły, że żarty prowadzącego były godne potępienia.



O jakie słowa chodzi? Dokładnie o zdanie "Żydzi kontrolują Hollywood", które MacFarlane włożył w usta pluszowego misia, bohatera filmu "Ted", goszczącego na scenie. To tylko umacnia niesprawiedliwe stereotypy i promuje antysemityzm. Zasmucające, że na gali oscarowej wykorzystuje się to w celu rozbawienia widowni - mówił swego czasu przewodniczący Żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniu, Abraham Foxman.



39-letniego wówczas gwiazdora skrytykowały też feministki. A poszło o piosenkę "Widziałem twoje cycki", którą Seth zaśpiewał na początek. W utworze padły nazwiska aktorek i to również tych, które siedziały na widowni, m.in. Nicole Kidman, Meryl Streep, Halle Berry czy Charlize Theron. Gwiazdor ze sceny opowiadał też o tym, że scenariusz "Django" został luźno oparty na "poczcie głosowej Mela Gibsona" lub że to "film o mężczyźnie, który walczy o kobietę poddaną przemocy, czyli to, co Chris Brown i Rihanna nazywają komedią romantyczną".



W swoich żartach odnosił się też do Romana Polańskiego i jego związku z 13-letnią dziewczyną. Tamtego wieczoru oglądalność była kosmicznie wysoka. Transmisja miała największą publiczność od 3 lat. Poprzednią galę, prowadzoną przez Billy'ego Crystala, śledziło 39, 3 mln Amerykanów, a tę z 2013 r. 40, 3 mln. Po oscarowej gali jego prowadzący pisał na Twitterze, że choć bawił się świetnie, nie ma opcji, by jeszcze kiedykolwiek był gospodarzem Oscarów. Mój kot powiedział, że poszło dobrze - żartował, po czym dodał, że nigdy więcej nie będzie już gospodarzem Oscarów.