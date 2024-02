Carey Mulligan o środowisku aktorskim: "W 100 procentach kłamią"

Niedawno 38-letnia aktorka udzieliła wywiadu dla "The London Times", w którym zdradziła m.in. że nominacja do Oscara "jest po prostu najfajniejszą rzeczą. To od twoich rówieśników" - powiedziała w rozmowie. Carey krytycznie odniosła się do słów jej kolegów i koleżanek z branży, którzy uważają, że nagrody filmowe nie mają dla nich żadnego znaczenia. Spotkałam tysiące (dosłownie) aktorów, uważających, że nagrody nie mają żadnego znaczenia. Oni w 100 procentach kłamią - wyznała.