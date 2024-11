"Pingwin" został pomyślany jako pomost między dwiema pierwszymi częściami "Batmana" Matta Reevesa. Urósł jednak do rangi samodzielnego fenomenu. Mrocznego Rycerza przecież tam nie ma, a i tak udało mu się skraść serca fanów. Publiczność pokochała serial HBO równie mocno, co krytycy. Dla wcielającego się w tytułowego bohatera Colina Farrella to wystarczający powód, aby ponownie poddać się procesowi trzygodzinnej charakteryzacji.



"Pingwin" określa się co prawda miniserialem, co oznacza, że nie przewidziano początkowo kontynuacji. Ale przecież "Biały Lotos" czy "Szogun" też miały nie dostać kolejnych sezonów. Przez dobre oceny krytyków i wyniki oglądalności stało się inaczej. W przypadku serialu ze świata "Batmana" może być podobnie. Pierwsze kroki w tym kierunku już zresztą poczyniono.