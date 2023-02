Trzymajcie się. Player i TVN pokazali swój rozkład jazdy na marzec

Z wiekiem zdobywa się umiejętności i przede wszystkim doświadczenie w zarządzaniu pieniędzmi. A co by było, gdyby to dzieciaki przejęły całą kontrolę nad domowym budżetem? Na to pytanie odpowie program „Nastolatki rządzą… kasą”. Przez miesiąc nastolatki będą decydować, na co przeznaczyć pieniądze i jak rozłożyć wydatki. Czy uda im się rozplanować budżet tak, aby wystarczyło na rachunki, zakupy i drobne przyjemności? A co w takim razie z rodzicami – jak dogadają się różne pokolenia? Nad eksperymentem będzie czuwał Marcin Józefaciuk, pedagog i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Zapowiada się pouczająca produkcja.