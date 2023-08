Aktorzy z "Powrotu do przyszłości" znów razem. Po 33 latach pojawili się na wspólnym zdjęciu

Pierwsza część kultowej trylogii "Powrót do przyszłości" zadebiutowała w 1985 roku i już wtedy widzowie pokochali historię, w której Marty McFly podróżuje wehikułem czasu, zbudowanym przez doktora Emmetta Browna. Lata później, kiedy już internet działał już dużo sprawniej i na szerszą skalę, co jakiś czas pojawiały się odniesienia do filmu i pełne rozczarowania wpisy - okazywało się na przykład, że latająca deska, którą można było poruszać się w filmowym 2014 roku, do naszej rzeczywistości jeszcze nie dotarła. I choć od debiutu ostatniej części "Powrotu do przyszłości", który miał miejsce w 1990 roku, minęły 33 lata, telewizyjna emisja trylogii w niedzielne popołudnie wciąż wzbudza wzruszenie. Podobnie jak zdjęcie, na którym po ponad trzech dekadach pozują członkowie obsady "Powrotu do przyszłości".