Ta randka w ciemno mogła skończyć się krwawo. Takiego dreszczowca jeszcze nie widzieliście

Na szczęście Kendrick nie daje się porwać biograficznym pokusom - nie interesuje jej psychologia oprawców, lecz rzeczywistość, w której mogą oni bezkarnie funkcjonować. Cały czas koncentruje się na kobietach - ich przeczuciach, reakcjach, ograniczeniach narzucanych przez konwenanse. W tym świecie każda kobieta w pewnym momencie musi zagrać rolę, która może ocalić jej życie.



Obraz pulsuje niepokojem, ale i siłą zrozumienia. Niesie w sobie empatię wobec kobiecych doświadczeń i gniew wobec świata, który te doświadczenia ignoruje. To kino zaangażowane, ale nie publicystyczne. Przemyślane, nie moralizujące.



Choć na ekranie pojawiają się przebłyski brutalnych ataków Alcali, Kendrick pokazuje je z dystansu lub w ekstremalnych zbliżeniach, unikając epatowania przemocą. Buduje napięcie poprzez dźwięki tła: śpiew ptaków, szum ulicy, brzęczenie świetlówek. Momentami naprawdę skutecznie. Nie oczekujcie go tu jednak zbyt wiele. Wspomniane „zbyt wiele srok” i chwile narracyjnego zagubienia psują rytm, sprawiają, że momentami nabieramy zbyt wiele dystansu, a w efekcie gubimy co nieco zainteresowania.



Mimo tego jest to naprawdę dobre kino. Twórcy wykorzystali postać Alcali, by skrytykować społeczeństwo, które pozwoliło mu dokonać tych przerażających zbrodni. Pokazali, jak codzienne, pielęgnowane od dekad modele zachowań stają się podglebiem dla przemocy, którą kultura normalizuje z szerokim uśmiechem. Takich filmów nigdy za wiele.