Genialna nowość z Chalametem leci prosto z kina na Disney+. Wyrywa z butów

James Mangold nie próbuje na siłę psychologizować Dylana - podsuwa pomysły na rozwiązanie osnutej wokół niego tajemnicy, tego kim naprawdę jest i co myśli, ale nie szuka na siłę odpowiedzi, dzięki czemu film nabiera fascynującego tonu. To również świetna kronika czasów, w których "obraca się" i tworzy Dylan. Co ciekawe, Timothee Chalamet bardzo długo przygotowywał się do tej roli i wykonał wszystkie piosenki, które możemy usłyszeć w filmie, m.in. "Like a Rolling Stone", "Blowin' in the Wind", "Girl From The North Country" czy "A Hard Rain's A-Gonna Fall". W filmie, oprócz Chalameta i Nortona, wystąpili też m.in. Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Hollbrook, i Scoot McNairy.