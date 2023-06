Wybrałam rejs zamiast zwykłych wakacji. Bez dobrej komunikacji, nawet nie myśl o wejściu na pokład

Zresztą współpraca to bardzo ważne słowo w kontekście rejsu. Przekonałam się o tym sama, gdyż niedawno popłynęłam w pierwszy w życiu rejs, aby doświadczyć nieco innego podróżowania od tego, jakie znałam do tej pory. I mimo że były to przecież wakacje, wyglądały znacznie inaczej od klasycznych, tych na lądzie. Spędzając większość czasu na łódce z innymi osobami, w przypadku mojej podróży, na pokładzie poza mną, znajdowało się jeszcze dziewięć osób, trzeba dzielić się obowiązkami, współpracować ze sobą, czy opiekować się nawzajem, zwłaszcza, gdy większość ekipy dopada choroba morska, która, co jak co, ale na rejsach zdarza się bardzo często.