Występ Rihanny na Super Bowl przejdzie do historii. Piosenkarka ujawniła, że spodziewa się dziecka

Piosenkarka pojawiła się na stadionie w czerwonym, obcisłym kombinezonie i, stojąc na uniesionej platformie, rozpoczęła występ kawałkiem "Bitch Better Have My Money". Na stadionowej scenie wraz z nią było około czterdziestu tancerzy i tancerek w białych kombinezonach i goglach. Następnie wykonała takie utwory jak "Only Girl", "Work" czy "Pour It Up". Podczas wykonania piosenki "All Of The Lights" na stadionie wraz z Rihanną było już około dwustu osób - tancerze i tancerki odtworzyli kawał dobrej choreografii, zarówno na wzniesionych platformach, co sprawiało, że cały występ wyglądał niezwykle widowiskowo, jak i bliżej murawy. Kibice w tym czasie mogli usłyszeć również utwóry "Umbrella" i "Run This Town". Rihanna zakończyła swój występ piosenką "Diamonds", wznosząc się na platformie, rozświetlona błyskiem sztucznych ogni, które rozbłysły nad stadionem w Arizonie.