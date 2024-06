Gwiazda "Rodu smoka" nigdy nie obejrzała serialu. Powód jest inny, niż myślicie

Na "Ród smoka" musieliśmy trochę poczekać. "Gra o tron" zakończyła się jeszcze w 2019 roku. Jej prequel zadebiutował dopiero trzy lata później. Fani w dużej mierze byli zachwyceni. Część jednak miała z serialem pewien problem. W mediach społecznościowych widzowie narzekali na sceny... porodów. Co prawda nazywali produkcję epickim widowiskiem, ale też emocjonalną traumą. Czy właśnie to przeszkadza również Evie Best, która wciela się w Rhaenys Velaryon? Nie.



Eve Best ma na swoim koncie sporo ról w serialowych hitach. Przed "Rodem smoka" mogliśmy ją zobaczyć również w "The Crown" czy "Siostrze Jackie". Zanim jednak zaczęła pojawiać się na ekranach, występowała w teatrze. I to właśnie stało się dla niej problemem nie do przeskoczenia. Z tego powodu nie ogląda produkcji ze swoim udziałem. Opowiedziała o tym w niedawnym wywiadzie.