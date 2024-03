"Ród smoka": oto pierwszy w historii pojedynek zwiastunów! Jest też dokładna data premiery 2. sezonu

Mamy to: dwa świeżutkie zwiastuny 2. sezonu "Rodu smoka"! O co chodzi? Otóż Francesca Orsi, Head of HBO Drama Series & Films, zaprezentowała na festiwalu Series Mania w Lille we Francji pierwszy w historii HBO pojedynek trailerów.



Zielony i Czarny zwiastun odzwierciedlają walkę dwóch serialowych stronnictw, tworząc dwie oddzielne, ale uzupełniające się części tej samej historii. W 2. odsłonie serii królestwo zostaje podzielone, dlatego widzowie na całym świecie również muszą wybrać jedną ze stron domu Targaryenów.



Przypomnę, ze Westeros znajduje się właśnie na krawędzi krwawej wojny domowej - Zielona Rada wspierająca króla Aegona oraz Czarna Rada królowej Rhaenyry walczą o wpływy. Każda ze stron rości sobie prawa do Żelaznego Tronu.



