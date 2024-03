Obecnie jednym faktycznie rozwijanym serialem z uniwersum - nie licząc „Rodu smoka” - jest „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, wcześniej zatytułowany „Tales of Funk and Egg”. Oryginalna opowieść o Dunku i Jaju pochodzi z antologii opowiadań Martina. Jego akcja będzie rozgrywać się około 90 lat przed fabuła znaną z „GoT”. Głównymi bohaterami będą tytułowi Duncan Wysoki, zwany właśnie Dunkiem, oraz jego giermek i towarzysz podróży, niejaki Jajo, późniejszy król Aegon V.



2. sezon „Ród smoka” zadebiutuje w HBO Max już w czerwcu 2024 r.