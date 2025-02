W dawnych czasach król Szwecji odwiedzał incognito swoich podwładnych z nadzieją, że tak pozna ich prawdziwe problemy. Przywdziewał starą, szarą opończę, Gråkappan, pod którą to nazwą go zapamiętano, żeby ukryć swoje królewskie szaty. Kier Eagan czynił to samo w swoich fabrykach eteru i pani Eagan kontynuowała tę szlachetną tradycję.