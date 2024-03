Ryan Gosling zaśpiewał "I'm Just Ken" na Oscarach. Jest nagranie

Utwór "I'm Just Ken" w wykonaniu Ryana Goslinga to jeden z pamiętnych utworów tegorocznego blockbustera w reżyserii Grety Gerwig. Był on o tyle wyjątkowy, że walczył o Oscara w kategorii najlepsza piosenka. I choć przegrał z godnym przeciwnikiem, bo ostatecznie statuetkę zgarnął kawałek "What Was I Made For?" z filmu "Barbie" w wykonaniu Billie Eilish, to publiczność zapamięta go na długo. Wszystko za sprawą Ryana Goslinga, który w połyskującym, różowym garniturze postanowił na żywo zaśpiewać swój filmowy kawałek.