Najnowsza kolekcje Barbie "Career of the Year Women in Film" będzie dostępna na stronie internetowej Mattel Shop, ale też Amazon oraz Walmart, od 10 stycznia. Każda filmowa Barbie posiada zarówno strój, jak i akcesoria związane z jej zawodem. Przykładowo gwiazda filmowa Barbie nosi nieodłączne okulary przeciwsłoneczne oraz smartfon, kierowniczka studia ma z kolei ze sobą niezastąpiony notatnik. I tak 4. nowe lalki Barbie dołączyły do ponad 250 lalek kariery, które pojawiły się na rynku w 2010 r. Właśnie wtedy światło dzienne ujrzała seria "Kariera Roku". Wcześniej dzieci mogły bawić się lalkami robiącymi kariery w takich branżach jak m.in. medycyna, nauka, informatyka oraz dziennikarstwo.