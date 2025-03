Z Netfliksa znika świetny film. To ostatnia szansa, żeby go obejrzeć

Biblioteka Netfliksa obfituje nie tylko w interesujące filmy fabularne, ale również świetne tytuły animowane. Daleko nie trzeba szukać - wystarczy spojrzeć na produkcję "Leo", w której usłyszeć można Adama Sandlera, uroczą i ciepłą animację "Orion i ciemność" czy też nominowanego do Oscara "Klausa". Oprócz filmów oryginalnych Netfliksa do serwisu wpadają również tytuły na licencji - ostatnio były to wszystkie części uwielbianego "Shreka", a także seria z Minionkami - "Jak ukraść Księżyc". Przez dłuższy czas na platformie był dostępny również "Sing" od studia Illumination. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji go obejrzeć, to macie na to ostatnią szansę.