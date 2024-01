„Śnieżne bractwo” to mrożąca krew w żyłach walka o przetrwanie. Groza jeszcze nigdy nie była tak piękna

J.A. Bayona zrehabilitował się po tragicznym „Jurassic World: Upadłe królestwo”, dając widowni wspaniałe, międzynarodowe kino katastroficzne. „Śnieżne bractwo” to nie tylko jeden z najsolidniejszych obrazów w portfolio hiszpańskiego twórcy - jestem zdania, że mamy do czynienia z jednym z najpiękniejszych wizualnie (o ile nie najpiękniejszym) survivalowym tytułem w historii kina. Zgadza się: „Śnieżne bractwo” to przede wszystkim uczta dla oka, przepięknie i bezkonkurencyjnie zrealizowana opowieść o ludzkim dramacie i bezwzględnej naturze. I choć pozostałe jego elementy nie są już tak wyborne, jestem skłonny zachęcać was już w pierwszym akapicie: zobaczcie ten film.



Fabuła skupia się na katastrofie samolotu zmierzającego w Andy w Urugwaju w 1972 roku. Jest to adaptacja książki Pabla Vierciego pod tym samym tytułem, która udokumentowała relacje wszystkich 16 ocalałych z wypadku osób (Verci znał wiele z nich od dziecka). Mamy zatem do czynienia z produkcją opartą na prawdziwych wydarzeniach, w której wystąpili aktorzy z Urugwaju i Argentyny - w większości nowicjusze. Po sukcesie na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji wybrano go jako kandydata do nagrody dla najlepszego międzynarodowego filmu fabularnego 96. ceremonii rozdania Oscarów.



