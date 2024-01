"Akademia Pana Kleksa" to hit. Najlepszy wynik otwarcia od lat

Wygląda na to, że nowa "Akademia" bardzo dobrze radzi sobie w kinach. Produkcja Kawulskiego, która trafiła do regularnej dystrybucji kilka dni temu, obejrzana została już przez 840 tys. widzów. To najlepszy wynik po weekendzie otwarcia wśród wszystkich filmów od pandemicznego czasu, czyli 2020 r.