Polski hicior sprzed lat powraca z nową odsłoną. Jak wypada "Fuks 2"?

"Fuks 2" wydaje się filmem, który chciałby być bardziej zadziorny, chuligański wręcz. Dlatego zapuszcza się w rejony nieuzasadnionego erotyzmu, a aktywizm ekologiczny sprowadza do walki o grzybki halucynogenne. Jest w tym coś wywrotowego, ale to wciąż produkcja przezroczysta, pozbawiona wyrazistego charakteru. Fani oryginału tej szybkiej kinowej przejażdżki raczej jednak nie pożałują. Co do reszty... Hm, sam nigdy nie należałem do miłośników jedynki, a mimo to bawiłem się całkiem nieźle.