To koniec grzecznych superbohaterów? W nowym filmie Marvela usłyszymy przekleństwo

Według niepisanych zasad filmowi superbohaterowie nie powinni uprawiać seksu i przeklinać. Wiecie, wielkim wytwórniom zależy, żeby na swoich produkcjach zarobić, więc zrobią wszystko, aby otrzymać kategorię wiekową PG-13 (oczywiście, nie mówimy tu o "Deadpoolu", który z założenia jest mocną "R-ką"). Zezwala ona na jeden wulgaryzm - tzw. f-bomb. Twórcy MCU do tej pory z tego przywileju nie korzystali. Zmienia to James Gunn.



W miniony weekend w sieci zadebiutował nowy klip ze zbliżających się wielkimi krokami "Strażników Galaktyki 3". Oglądając go, fani MCU musieli przecierać... uszy ze zdumienia. Po raz pierwszy w historii uniwersum wulgaryzm nie będzie w filmie w żaden sposób cenzurowany, przerywany, zagłuszany. Star-Lord rzuci bowiem mięsem tak soczystym, jak to, którym będziecie się raczyć w majówkę.