Wiadomo, gdzie odbędą się imprezy sylwestrowe TVP i Polsatu. Kto wystąpi?

Choć wydawać się może, że do imprez sylwestrowych pozostało jeszcze trochę czasu, stacje telewizyjne muszą zadbać o to, by wszystko znacznie wcześniej przygotować. Do tej pory nie było wiadomo, gdzie odbędzie się Sylwester Marzeń TVP. Plotki głosiły, że przez budżetowe ograniczenia TVP, zmiany dotkną również telewizyjną imprezę. Spekulowano, że Sylwester Marzeń odbędzie się w innych miastach Polski, a nie, jak to do tej pory - w Zakopanem.