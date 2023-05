Nowy komediowy serial Polsat Box Go z gwiazdorską obsadą wystartował. I ma potencjał

Julia Wieniawa, Ignacy Liss, Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Jolanta Fraszyńska, Cezary Kosiński, Małgorzata Rożniatowska - obsada "Teściów" robi wrażenie. Równie dobrze nastrajają intencje twórców: widać, że serial nie ma być wyłącznie komedią pomyłek czy eksploracją różnic międzyśrodowiskowych oraz wynikających z nich konfliktów. To opowieść o tym, jakie emocje wśród najbliższych potrafi wywołać płomienna relacja dwojga młodych ludzi.



Tę dwójkę również sporo dzieli - ona to fanka social mediów marząca o oszałamiającej karierze w telewizji, a on: pasjonat średniowiecza w trakcie doktoratu z historii - a jednak potrafią czerpać z tej asymetrii. Bo przecież na każdą przepaścią można zbudować most, a uczucie nie potrzebuje samych podobieństw. I choć rodzice Andżeliki to dorobkiewicze (mieszkający w niemałym domu posiadacze dojrzewalni bananów i hurtowni warzyw), a Ledwoniowie to znacznie skromniejsza familia (listonosz i właścicielka niewielkiego osiedlowego salonu kosmetycznego), młodzi - nie bacząc na wydumane przeciwieństwa - dochodzą do wniosku, że nie mogą bez siebie żyć.