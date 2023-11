Polsatowi nie po drodze z kabaretami. Kolejny program znika z ramówki

Teraz dostało się kolejnemu programowi Polsatu. Chodzi dokładnie o "Rybnicką jesień kabaretową Ryjek", odbywającą się w dniach od 17 do 19 listopada. W Konkursie Głównym grupy kabaretowe, które zostały wcześniej zgłoszone, prezentują skecze premierowe, rywalizując ze sobą w rozmaitych kategoriach.



Ostatni dzień to koncert finałowy, w którym występują laureaci konkursów. Warto dodać, że na kabaretowym wydarzeniu wystąpi też Kabaret Młodych Panów oraz grupa Zdolni i Skromni. Choć finał, podobnie jak poprzednio nagrywany jest przez Polsat, nie zostanie wyemitowany we wcześniej planowanym przez stację terminie. Początkowo telewizyjna relacja finałowego koncertu Rybnickiej jesieni kabaretowej Ryjek miała mieć miejsce w niedzielę, 26 listopada, jednak nie będzie to możliwe, gdyż stacja zmieniła ramówkę na ten dzień.