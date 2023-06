5 etapów, tysiące ludzi i żadnej gwarancji. Zakup biletów na Taylor Swift to piekło

Taylor Swift po raz pierwszy w historii zagra w Polsce na PGE Narodowym w Warszawie. Biorąc pod uwagę popularność wokalistki i jej sukcesy na trasie The Eras Tour, a także pobijane przez nią muzyczne rekordy, będzie to głośne wydarzenie. Właściwie to już jest głośno, mimo że sprzedaż biletów jeszcze dobrze się nie rozpoczęła. A jak już o biletach mowa: dystrybutorzy wejściówek już na wstępie ostudzają zapał i ostrzegają, że nie każdemu uda się dostać na koncert Taylor Swift. I to wcale nie chodzi o zaciętą walkę z zacinającą się stroną czy nieudaną płatnością. Okazuje się, że samo dotarcie do kolejki nie będzie wcale takie proste.