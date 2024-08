Taylor Swift: utwory. Wybieramy TOP 15 najpopularniejszych piosenek

"Karma" to utwór z albumu "Midnights", który skupia się na przesłaniu, że "jej dobra karma" przyniosła jej pomyślność, w przeciwieństwie do krytyków. "Karma" jest też uważana za jeden z najlepszych utworów, który znalazł się na płycie. Piosenka wspięła się na 6. miejsce listy Billboard Global 200, 2. miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, Taylor Swift 13. razy zmieniła słowa piosenki, śpiewając "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me", aby uczcić 13. występ swojego chłopaka, odkąd publicznie ogłosili swój związek.