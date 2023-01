Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Dla fanów "Gwiezdnych wojen" 2023 rok zapowiada się iście wspaniale. Ba, on już się świetnie zaczął. 4 stycznia na Disney+ zadebiutował bowiem spin-off "Wojen klonów" - "Parszywa zgraja". W kolejce na platformę już jednak ustawiają się kolejne tytuły. Na samym początku marca w serwisie Myszki Miki zadebiutuje kontynuacja pierwszego aktorskiego serialu osadzonego w świecie Star Wars. "The Mandalorian" powraca z 3. sezonem, a jego świeżutki trailer zapowiada przednią zabawę.



Gdy swoje premiery miały pierwsze dwa sezony "The Mandalorian", Disney+ nie był jeszcze u nas dostępny. Polacy nie mogli więc oglądać serialu w sposób legalny, dlatego oficjalnie tylko czytaliśmy doniesienia, jaki ten serial jest wspaniały. Świat oszalał na punkcie tego kosmicznego westernu i jego bohaterów, a szczególnie Grogu zwanego potocznie Baby Yodą. Teraz sytuacja rysuje się już zgoła inaczej. Platforma Myszki Miki jest z nami już od dłuższego i zdążyliśmy nadrobić dotychczasowe odcinki. Dlatego 3. sezon będziemy oglądać równolegle z całym światem.