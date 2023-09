Internet płonie, gdy Timothée Chalamet i Kylie Jenner pojawiają się gdzieś razem. Czy to prawda, czy marketing?

Gdy kilka miesięcy temu gruchnęła wiadomość, że Kylie Jenner i Timothée Chalamet mają się ku sobie, ludzie podzielili się na dwa obozy: "to super, to świetnie" kontra "oni kompletnie do siebie nie pasują". Teraz celebrytkę i modelkę oraz aktora przyłapano na koncercie Beyonce. I choć media rozpisują się o ich romansie, sami wyglądali, jakby byli pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Czy to akcja marketingowa, a może faktycznie coś jest na rzeczy?