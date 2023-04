Młody, zdolny i przystojny. Tak Timothée Chalamet podbija świat aktorstwa i mody

Chalamet lubi bawić się modą, zestawiać ze sobą nieoczywiste kolory, formy czy printy. Świetnie odnajduje się zarówno w eleganckim, jak i casualowym stylu, a jego stylizacje wywołują dyskusję odnośnie tego co męskie, a co kobiece. Chalamet lubi modowe eksperymenty, a co najważniejsze, nie boi się ich. Zresztą jego miłość do mody docenili też redaktorzy brytyjskiego magazynu "Vogue", którzy zaprosili aktora do wywiadu i sesji okładkowej. Chalamet przeszedł więc do historii jako pierwszy mężczyzna, który pojawił się solo na okładce papierowego wydania brytyjskiej biblii mody. Zanim Chalamet olśni fanów mody kolejnymi stylówkami, czekają go pracowite miesiące na planie filmu o Bobie Dylanie. Na efekty współpracy z reżyserem Jamesem Mangoldem warto będzie poczekać.