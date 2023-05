W Polsce ruszył nowy serwis streamingowy. Jego oferta skierowana jest do dorosłych widzów

Chociaż na rynku platform streamingowych w Polsce od dawna jest już bardzo ciasno, regularnie debiutują u nas nowe usługi. Dzisiaj, 8 maja 2023 roku wystartowała Vodylla, która w przeciwieństwie do chociażby Disney+ nie jest serwisem familijnym. Coś dla siebie znajdą na nim widzowie poszukujący mocnych wrażeń. Jego oferta skierowana jest do osób dorosłych zainteresowanych polityką, historią, konfliktami zbrojnymi, czy militariami.



Na start serwisu Vodylla w Polsce dostajemy ok. 500 godzin kontentu, na który składają się dokumenty. I to różnej maści. Wśród nich znajdziemy filmy kinowe (w tym tytuły nominowane do Oscara), krótsze formy telewizyjne oraz miniserie i wieloodcinkowe seriale. Są to produkcje pokazujące brutalną prawdę o naszym świecie, dostarczając więcej emocji niż niejedne fabuły. Na rozluźnienie w bibliotece usługi znajdziecie natomiast tytuły o ikonach popkultury.



