W "Wellmanii" pierwsze skrzypce gra wspomniana już Liv, która jest wziętą krytyczką kulinarną, mieszkającą na co dzień w mieście sukcesu i wielkich możliwości, czyli Nowym Jorku. Ma przed sobą kolejne wyzwania, które są dla niej a jakże, ekscytujące. Ta ekscytacja powoli zgaśnie, gdy okaże się, że będąc w rodzinnej Australii na 40. urodzinach najlepszej przyjaciółki z dzieciństwa Anmy ( J.J.Fong) Liv utknie w rodzinnym kraju na nieco dłużej, niż planowała. Wszystko przez problemy zdrowotne, z którymi kobieta będzie musiała się zmierzyć, by móc wrócić znów do Nowego Jorku i robić zawrotną karierę.