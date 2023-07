Ten film to słońce w pochmurny dzień. "Wham!" to historia muzycznego sukcesu lat 80.

Dokument przedstawia nie tylko te dobre strony popularnej grupy pop, ale również traktuje o krytyce, jaką w pewnym momencie dotknęła brytyjską grupę. Początkowo promowano ich jako nieco politycznych, nawet jeden z prezenterów telewizyjnych, opisał ich debiutancki singiel "Wham Rap" jako społeczny tekst do rytmu disco. Prasa stała się uszczypliwa, gdy melodie Wham stały się gładkie, słoneczne, skoczne i bez żadnego społecznego przesłania.Do największych hitów Wham należą "Wham Rap", "Young Guns", "Bad Boys", "Club Tropicana", "Freedom", czy "Wake Me Up Before You Go Go".