Uczestniczka "Hotel Paradise" trafiła do szpitala psychiatrycznego. Sama zgłosiła się do placówki

Nigdy nie miałam próby samobójczej. Ale znam siebie. Wiem do czego jestem zdolna. I po prostu się bałam, że jeśli teraz wrócę do domu i znowu będę SAMA to może być naprawdę źle. No i teraz jestem tu.

Przywieźli mnie ze szpitala bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego - brzmi fragment jej komentarza na Instagramie. Pod wpisami na Instagramie 23-letnia uczestniczka "Hotelu Paradise" mogła liczyć na mnóstwo wsparcia od swoich fanów, którzy życzyli jej dużo siły i powrotu do zdrowia.